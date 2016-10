Värskas toimub laupäeval üleriigiline käsitööettevõtluse foorum

„Kui esimesel foorumil kutsusime Setomaale käsitööettevõtjad mujalt Eestist, et meie käsitöölisi inspireerida, siis 10-aastase tegevuse järel on käsitööettevõtlust Setomaal üha rohkem tunda ja näha ning meil on väga hea meel tutvustada kohalikke käsitööettevõtjaid ning nende edulugusid,“ räägib IX käsitööettevõtluse foorumi projektijuht Sigre Andreson.

IX käsitööettevõtluse foorum algab laupäeval ringkäiguga Setomaa käsitöökodades: Seto Ateljee-Galerii, Obinitsa külakeskuse käsitöökorrus, Piusa Savikoda, Sujur, Värska käsitööselts Kirävüü.

Järgnevad ettekanded, käsitööalase ettevõtluse ja koostöö teemal jagavad oma kogemusi kihnlased, mulgid, võrokesed ja setod. Õhtul antakse välja käsitööettevõtluse auhind 2016.

2008. aastal korraldas Seto Käsitüü Kogo koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga käsitööettevõtluse foorumi. Setomaalt alguse saanud ettevõtmisest on saanud traditsioon, mis toimub iga aasta oktoobris üleriigilise ettevõtlusnädala raames erinevas Eestimaa paigas. Juubeliaasta puhul jõudis sündmus sünnikohta tagasi.

Rohkem infot käsitööettevõtluse foorumi kohta leiab www.kogo.ee