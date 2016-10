Setomaal valiti aasta vanaema, aasta vanaisa, ilusaim kodu ja aasta ettevõtja

Setomaa aasta vanaemaks valiti Helju Tsopatalu. Helju on pärit Podlesja külast, tal on kuus lapselast. Helju on suutnud oma lastele ja lapselastele anda seto kultuuri edasi sundimata ja käskimata. Tea lastelastel on, mida rääkida kuuekesi koolivaheajal vanaema juures olemisest, karjaskäimisest, võitegemisest.

Setomaa aasta vanaisa tiitli pälvis Aleks Kõiv Värskast. Tal on viis lapselast. Aleks elab aktiivselt kaasa kõigi lastelaste tegemistele, sealjuures julgustades ja häid õpetussõnu jagades. Vabal ajal tegutseb jahindusega ja on ka Raakva nulga kokkutuleku ellukutsuja.

Setomaa ilusa kodu auhind omistati Helga ja Valter Eichele Oru talust Kolossova külas. Nad on tagasi ostnud suguvõsale kuulunud maja, mis vajas kapitaalremonti, kõrvalhoonetel olid katused sisse kukkunud. Õu oli võsastunud ja rohtu kasvanud. Nüüd on kõik tänu Eichede tublile tööle tundmatuseni muutunud. Talus on oskuslikult säilitatud seto taluarhidektuuri.

Setomaa aasta ettevõtjaks kuulutati Toomas Sein Värska Mineraalvee OÜst, Seto Line Reisid OÜst.