Riigikogu Setomaa toetusrühm: Setomaa terviklikkus tuleb säilitada

Toetusrühma esimehe Priit Sibule sõnul on vaid ühtse Setomaana olles võimalik kogukondlikku ja kultuurilist terviklikkust koos hoida ning piirkonnale omaseid ja unikaalseid väärtusi esile tõsta. „Setomaa killustumine erinevate omavalitsuste vahel teeb kultuuriväärtuste hoidmisele karuteene,“ kommenteeris Sibul.

Lisaks haldusreformile arutati toetusrühma koosolekul noorte inimeste Setomaale elamisega seonduvaid teemasid ja programmi „Noored Setomaale“ esimese aasta kokkuvõtet tutvustas toetusrühmale Meel Valk.

„Meele sõnul on programm igati korda läinud ning sellega kavatsetakse jätkata. Peamise probleemina tõusis asjaolu, et pankade jaoks ei ole piirkonna kinnisvara piisavalt likviidne, mille tõttu on väga raske saada laenu kodu soetamiseks ja renoveerimiseks Setomaal,“ selgitas Sibul.

Tema sõnul arutati koosolekul võimaluse üle anda täiendav garantii riigi poolt kui inimene soetab omale kodu Setomaal. „See on vajalik, sest kogu ühiskonnale on oluline , et Setomaa oleks noorte inimestega asustatud piirkond,“ kommenteeris Sibul.

Toetusrühmas lepiti kokku, et kevadel tehakse ühine visiit Setomaale. Toetusrühma kuulub kokku 16 liiget kõigist parlamendi fraktsioonidest: Priit Sibul, Jüri Adams, Krista Aru, Monika Haukanõmm, Uno Kaskpeit, Maire Aunaste, Andres Herkel, Liina Kersna, Johannes Kert, Meelis Mälberg, Aivar Sõerd, Henn Põlluaas, Jaanus Marrandi, Kalle Palling, Arno Sild ja Tarmo Tamm.