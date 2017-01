Misso toetab setotamist, ise hakkab võrotama

Ärme tapa Setu kuldkala! Maailma konnatiigis elab palju tavalisi mudakalu, kes peavad enda ilustamiseks vigureid välja mõtlema. Võru-, Mulgi- ja Kihnu on samuti vääriskalad, kuid mitte nii erilised. Seto väärtust ei saa võrrelda varandusega, mida võiks jagada Räpina, Võru ja Haanja valdade vahel ning selle vara eest leiba osta. Setondus on elus asi, mis vajab toitmist, arendamist ning seda näidates ja kasutades saab terve piirkond edukalt elada. Seega kuldkala kolmeks saagimine ei jäta teda ellu ega tooda eluks vajalikku väärtust. Kujutagem vaid ette, et Setu Kuningriigi korraldamiseks tulevad kokku Võru, Räpina ja Haanja vallavanemad!

Misso vald sai vana-aastaõhtul kohustuse setu koostööd vedada. Kinnitan Misso volikogu 100%-lise toetuse põhjal, et toetame Seto valla kokkupanemist. Oleme nõus tänuks senise positiivse koostöö eest loobuma teie kasuks tähtsast Luhamaa nulgast. Sellega aitame kaasa enda võrustumisele. Piir saab õige koha peale - Misso toetab oma selge käitumisega mõlema kultuuri edenemist. Saime teiega koostööst kogemused, mida tahame rakendada Haanja vallas. Luhamaa annab jõudu Setu mootorile, ülejäänud Missomaa hakkab toitma Haanja arengut.

Hää setu, hinda ka sina väärtust mida hindavad sinu naabrid, Eesti riik, Euroopa ja terve maailm! Ära usu udujuttu, et lapsed ei saa muusikakooli, et Võru apteek ja söögipood setusid ei teeninda, et Võrust tulnud maksuteade on leebem Setu maksuteatest... Küsi tarkust maailmanäinud tuttavalt ja jaga seda naabrimemmega. Kolmekssaetud kuldkala pole võimalik hoida näitamisväärses korras!

Nopri piimamehelt pudel ehtsat hapupiima Seto Kuningriigis Luhamaal kui otsustasid praegu, et toetad Setu asja!

Tiit Niilo, Nopri Talumeierei peremees