Seto vald on oma valitsus

Lõuna-Eesti reformikomisjon andis 9. jaanuaril valitsusele soovituse ühendada Meremäe, Mikitamäe ja Värska vald ning Misso valla Luhamaa nulk üheks Setomaa omavalitsuseks. Valitsus on 12. jaanuaril teinud otsuse kaotada maavalitsused. Maavalitsuste ülesanded antakse üle kohalikele omavalitsustele. See tähendab, et omavalitsused otsustavad edaspidi palju rohkem asju.

Setomaa saab olema omavalitsus, kus teeninduspunktid ja osavallakeskused on haldusreformi järel inimestele lähemal kui mujal Eestis, kus tekivad suured omavalitsused. Suurtes omavalitsustes jäävad keskused inimestest kaugemale. Setomaal jääb otsuste tegemine meie enda kätte. Meie elu puudutavaid otsuseid ei tee võõrad inimesed kusagil kaugel. Kui oleksime suures omavalitsuses, jääks meie hääl üksikuks või lausa olematuks.

Setomaa kui piirkonna ühised eesmärgid on kohalike inimeste mõttetöö tulemusena kokku lepitud kolm aastat tagasi valminud Setomaa arengukavas aastateks 2014 - 2025. Värska ja Mikitamäe volikogud on kinnitanud seto valdade ühinemislepingu, kus on kirjas plaan ühisest tulevikust.

Visioon Setomaa tulevikust arengukavas 2014 - 2025

Setomaa arengukava visiooni kohaselt on Setomaa aastal 2025 väärt elupaik ja tuntud turismipiirkond. Siin elab ja tegutseb hooliv koostöötahteline kogukond. Setomaa inimesed annavad järgmistele põlvkondadele edasi elujõulise pärandkultuuri ning kauni looduse. Piirkond on jõukas. Ettevõtluses kasutatakse nutikalt kohalikku kultuuripärandit, loodusressursse ja piiriäärset asukohta. Setomaa vallad on moodustanud võimeka omavalitsuse.

Piirkonna strateegilised eesmärgid: sinna on meil plaan jõuda

Setomaa on Eesti mastaabis jõukas maapiirkond.

Setomaa on isemajandamisel põhinev piirkond.

Setomaa pärimuskultuur on elujõuline.

Setomaa on demograafiliselt jätkusuutlik.

Setomaa arengukavas on kirjas ka tegevused, kuidas omavalitsuse ja organisatsioonide koostöös need eesmärgid saavutatakse.

Setomaa valla visioon Värska-Mikitamäe lepingu põhjal

Värska ja Mikitamäe vald on kinnitanud omavahelise ühinemislepingu. Kui lisada kahe volikogu kokkulepitule Meremäe vald ja Luhamaa nulk, siis kohapealse elu korraldamisel võiks aluseks võtta järgmised ettepanekud.

Valla nimeks on välja pakutud Setomaa vald. Võimaluse korral võiks vald kasutada Setomaa sümboolikat, vajadusel viia läbi sümboolika konkurss.

Iga praeguse valla elanikud valivad ise oma esindajad ühtsesse volikokku

Valla volikogu koosseisus on vähemalt 19 liiget, kes valitakse vähemalt kolmes valimisringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhiselt, nii et ühe lepinguosalise territooriumil on üks valmisringkond. Hääletamise korraldamiseks moodustatakse vähemalt üks valimisjaoskond iga endise valla haldusterritooriumil. Volikogu istungid toimuvad korda-mööda osavallakeskustes.

Praegustesse vallamajadesse luuakse osavallakeskused

Praegused vallamajad Mikitamäel, Värskas, Meremäel jäävad alles, sinna tulevad osavallakeskused. Luhamaale tuleb ka oma teeninduspunkt. Kõik valla inimesed saavad oma vajalikke asju vallaga ka edaspidi ajada seal, kus nad on senini harjunud.

Külasid puudutavate otsuse tegemisel kaasatakse külavanemaid kogukondade esindajatena.

Kõik praegused vallad saavad esindatuse volikogude komisjonides

Valla volikogu komisjonide moodustamisel arvestatakse piirkondliku esindatuse põhimõtteid.

Valla töötajad leitakse eelistatult sisekonkursi teel

Asutuste töö ümberkorraldamisel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning nende säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine.