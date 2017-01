70 Setomaa kultuuriinimest ja avaliku elu tegelast saatsid presidendile ja valitsusele pöördumise ettepanekuga moodustada seto vald

Pöördumises on rõhutatud setode tähtsust nii unikaalsete kultuurihoidjate kui ka julgeoleku tagajatena.

„Me loodame, et nagu setode juhid, kes on viinud elu Setomaal viimase 10 aastaga kõrgemale kui Põlva ja Võru keskmine, näevad laiemat pilti ka Eesti riigijuhid ja teevad oma otsuse selle järgi,“ kirjutas pöördumise autor Kauksi Ülle. „Siis saaks seto elu olla ka edaspidi kui kultuuripärl, mille üle saavad olla uhked nii setod ise kui ka Eesti riik ja maailma rahvad.“

Setod on olnud omamoodi Eesti Vabariigi piirivalvurid, kes on hoidnud kindla vaimuga ida ja lääne vahelise joone paigal.“ Me jõuame ka edaspidi hoida piirimaid kindlamalt ühise vallana,“ on pöördumises kirjas.

Eesti Vabariik on koos setodega võtnud vastu otsuse säilitada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluv seto leelotraditsioon, mis on nii vaimse kultuuripärandi nimekirjas kui ka tuhandete seto leelotajate südametes. Selle hoidmise pärast on igal juhul parem ühine omavalitsus – Seto vald.

Setomaa on eriline koht selle poolest, et väga paljud setod, kelle esivanemad või kes ise on läinud erinevatel põhjustel elama väljapoole Setomaad, löövad kaasa oma koduvalla tegemiste juures, toetavad raha või tööga ja hoiavad au sees oma kultuuri, hooldavad oma maju või aedu ning nende lapsed ja lapselapsed tulevad ikka koju käima või siia päris tagasi.

Sellepärast on eriti tähtis setode elamine ja toimetamine ajaloolise maa peal oma ühise vallana. "Nüüdne maailm on täis näiteid sellest, et toore jõu vastu ei saa alati pikkade küsitlustega. Mõni asi tuleb lahendada terve mõistusega ja see on Seto valla moodustamine vajadusel riigi poolt, et kaitsta ja viia tulevikku ainulaadset elujõulist osa eesti kultuurist," on pöördumises kirjas.