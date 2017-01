Igor Taro: poes ja arsti juures saab käia samas kohas

Mis maakonna alla läheksid Setomaa vallas Meremäe valla ja Luhamaa nulga külad?

Kõik teavad, et Setomaa asub ajaloolisel Petserimaal, mis on siinpool kontrolljoont nelja valla ja kahe maakonna vahele ära jagatud. Minu ettepanek haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlikule komisjonile oli seto vallad kokku liita ning moodustada seeläbi ühtne Setomaa. Maakondliku kuuluvust piirkondlik komisjon pole arutanud ja selleks pole ka vajadust. Seda otsustab hiljem Vabariigi valitsus. Varem võinuks selle kokku leppida seto valdade volikogud omavahel.

Jutt sellest, et Põlva maavanem tahab kedagi kuhugi vägisi kiskuda, on asjatundmatu. Orava vald liigub näiteks tõenäoliselt Võru maakonda ning neid pole keegi takistanud. Kui valitsus oma sundühendamise ettepaneku ametlikult ära teeb, siis võivad Meremäe, Värska ja Mikitamäe volikogud veelkord kokku istuda ja seda teemat arutada. Muidugi tuleb sel juhul arvestada ka Värska ja Mikitamäe inimeste arvamust. Minu teada on Värska vallajuhid isegi pakkunud Meremäe volikogule võimalust liikuda üheskoos Võru maakonda.

Kuidas muutub inimeste elu maakonnapiiride muutuse tagajärjel?

Maakonnapiir ei muuda enam midagi. Valitsus otsustas just, et maavalitsused kaovad 2018. aasta 1. jaanuarist. Seega pole haldusreformi järel enam ühtki maakondlikku asutust, mida inimesel võiks tavaelus vaja minna. Ega inimestel eraasjus maavalitsusse juba ammu enam reeglina asja pole – maavalitsused suhtlevad viimastel aastatel rohkem asutuste ja ametiisikutega. Raske on praegu üldse öelda, milline roll jääb tulevikus senistele maakondadele. Kõigi riigiasutuste töö on sedasi korraldatud, et inimene võib pöörduda lähimasse teeninduspunkti, sõltumata maakonnast.

Põllumeestel mure, kas peab hakkama teise maakonna PRIA-s käima kui mingi osa Setomaa jaoks maakond muutub?

Enamik põllumehi teab, et neil on võimalik pöörduda lähimasse või endale sobivamasse PRIA kontorisse ka siis, kui see asub naabermaakonnas. Mingit maakondlikku piiri PRIA või ükskõik milline muu amet ega riigiasutus inimeste teenindamisel ei tunne. Suurem jagu taotlusi liigub juba praegu interneti kaudu. Sama lugu on juhilubade või auto registreerimisega – võid minna lähimasse punkti Võrus, Põlvas või Tartus. Kuidas endale paremini sobib. Tavaliselt valitakse selline koht, kus teenindajad on tuttavamad või järjekorrad väiksemad. Nii on seda võimalik ka tulevikus teha. Igal juhul saab Värskast minna Põlvasse ja Obinitsast Võrru, kui teistpidi soovi pole. Siiani oli see võimalus olemas, miks ta peaks tulevikus kaduma?

Pensionärid on küsinud, et mis siis juhtub kui ta saadetakse Võru haigla asemel Põlvasse?

Miks peaks kedagi saatma vastu tahtmist teise haiglasse? Võrus asuv Lõuna-Eesti haigla on juba Tartu Ülikooli kliinikumi tütarettevõte – kas kedagi on sellepärast lihtsama murega Tartusse saadetud? Perearstidel on nii nüüd kui ka edaspidi võimalik anda valida, millisesse haiglasse inimene pöörduda soovib. Saatekirjas pole haiglat määratud, vaid inimene registreerib ennast ise sobivamasse linna või soovitud tohtri juurde. Mulle anti omal ajal näiteks valida – Võru, Põlva või Tartu. Valisin selle, kus oli kõige lühem järjekord. Elukoht või maakond ei mänginud mingit rolli.