Värska Sanatoorium pälvis Põlvamaa Pärli tunnustuse

Põlva maakonna ettevõtlusauhindade konkursil pälvis Värska Sanatoorium Põlvamaa Pärli tunnustuse. Põlvamaa Pärl on ettevõte või ettevõtja, kes on tuntud väljaspool maakonda ja on oma tegevusega märgatavalt panustanud Põlvamaa kui sihtkoha atraktiivuse tõstmisse.