Seto Külävüü kostipäiv kostitab taas 12.-13. augustil

Üle Eesti toimub palju kohvikutepäevasid. Kostipäeval on Setomaal mitu eesmärki – tutvustada ja arendada toidukultuuri kohaliku kogukonna ringis, rakendada toitudes võimalikult palju piirkonna saadusi, külalistele soovime toidu kõrvale näidata maaelu tegemisi ja siinset kultuurielu. Igal aastal võtame fookusesse ühe teema – sel aastal saad meie kohvikutes omatehtud leiba, nii kohapeal mekkida kui kaasa osta.

Kostipäeva kohvikute seas on uusi tegijaid kui ka kogenud meeskondi. Avatud on 12 kohvikut: Järveveere (Beresjes), Kivilille (Toomasmäel), Inara vanavalgõ kohvitarõ (Mikitamäel), Maagõkõnõ (Saaboldas), Ilmailu (Kolossovas), Obinizza (Obinitsas), Puhkemaja puhvet (Obinitsas), Rikka Ivvani „Tatrik“ (Küllätüväs), Tsässona man (Tobrovas), Nopri talu (Kärinäs), Andri-Peedo (Kimalasõs), Lillemäe moro (Saagris Luhamaal). Kogenud külalistel on usutavasti oma lemmikud välja kujunenud, kuid soovitame külastada ka uusi kohti – Järveveere, Kivilille, Ilmailu, Puhkemaja puhvet, Andri-Peedo. Pühapäeval ootavad külalisi Inara vanavalgõ kohvitarõ, Maagõkõnõ, Obinizza ja Tsässona man.

Laupäeva õhtut saab pikemalt veeta kas kohvikus Maagõkõnõ või Treski küünis kostipäeva kirmasel. Küünis esineb kohalik Nedsaja küla bänd, mis praeguseks on tuntust kogunud mitmel pool väljaspool Setomaad.

Sel aastal toimub kostipäiv viiendat korda. Et nii suurt üritust hästi korraldada, siis selleks on seljad kokku pannud kaks Setomaa MTÜd – MTÜ Setomaa Turism ja MTÜ Seto Käsitüü Kogo. Pärast selle aasta üritust hakkame üheskoos koostama kostipäeva kohvikute retseptiraamatut. Raamatus saavad osaleda kõik kohvikud, kes on viie aasta jooksul kostipäeval osalenud. Projekti rahastab PRIA Leader programm.

Kostipäeva kohvikute kohta leiab rohkem infot siit või ürituse Facebooki sündmuse lehelt.

Kostipäeva voldik on paar päeva enne üritust kättesaadav Tartu külastuskeskuses, Põlva ja Võru turismiinfokeskuses, marsruudile jäävates turismiinfopunktides ja kostipäeva kohvikutes.

Seto Külävüü on turismimarsruut, mis kulgeb Võõpsust Luhamaani. Marsruudi kohta saab rohkem infot siit.