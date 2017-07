Ostrova Festivalil leidub palju tegevusi lastele

„Ostrova Festival on mõnus koguperefestival, kuhu tasub ka lapsed kaasa võtta. Ka meie külas on praegu igas talus sirgumas väikseid, toredaid tüdrukuid ja poisse, kes hea meelega mängukaaslased vastu võtavad“, ütled korraldaja Aime Tulp.

Festivalialal on kiigud nii suurematele kui ka väiksematele. Pisematele külalistele on olemas liivakast, kus lõbusalt teiste lastega aega veeta. Festivalialal on ka lastetelk, kus saab joonistada, lugeda ning mängida lauamänge. Eesti suurim discgolfi klubi Chilli Disc Golf toob kohale ka discgolfi korvi ja kettad. Seega spordihuvilised saavad muusika vahepeal harjutada ketta korvi loopimist.

Ostrova Festivali teine päev algab lasteteatri Mäng etendusega „Kuidas saada heaks“. Etenduses on palju nii muusikat kui ka juttu. Etenduse lavastas Donald Tomberg. Mängivad Horre Saluste ja Indrek Kruusimaa.

Pärast teatrietendust algab Rikka Ivvani pillilaagri laste kontsert. Juba 15. aastat kogunevad pillimänguhuvilised lapsed ja noored juulikuus Rikka Ivvani pillilaagrisse, et õppida selgeks mõni uus pillilugu või proovida hoopis mõnda uut pilli. Laagris õpitud lood tulevad esitlusele Ostrova Festivalil.

Ostrova Festivalile on kuni 12. aastastele lastele sissepääs tasuta.

Ostrova Festival toimub 21-22. juulil Ostrova külas, Meremäel, Setomaal. Piletid on müügil Piletilevi veebipoes ja müügipunktides üle Eesti. Rohkem infot: www.ostrova.ee