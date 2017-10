Setomaa valimistel võitis ülekaalukalt valimisliit Ühine Setomaa

Valimisliit „Ühine Setomaa“ asutati Setomaal elavate ettevõtlike inimeste, juhtide ja vaimsete liidrite poolt, et viia ellu Setomaa rahva jaanuarikuises rahvaküsitluses välja öeldud soovi elada ühises Setomaa vallas.

Valimisliit tekkis nende inimeste kokkuleppel ja algatusel, kes on veendunud, et ühine Setomaa omavalitsus on piirkonna arengule parim lahendus. Valimisliidus kandideerisid inimesed kõigist Setomaa piirkondadest.

Keskerakond sai Setomaa valla volikogu valimistel ühe mandaadi ja valimisliit Iga nulga heaks kaks mandaati.