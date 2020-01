Pühapäev tuleb sajune ja võrdlemisi soe

Ilmateenistuse teatel ööl vastu pühapäeva pilvisus tiheneb. Öö hakul puhub loode- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Vastu hommikut hakkab mitmel pool lund ja lörtsi sadama ning sadu läheb kiiresti üle vihmaks. On jäiteoht. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, hommikuks läheb veidi soojemaks.

Peipsi järvel puhub öö hakul lääne- ja loodetuul 5-10 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul edelasse ning tugevneb hommikuks 8-11, puhanguti 14 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,3 meetrit. Varahommikul hakkab sadama lund ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas, lumesajus aga halb. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 3-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 8-11, puhanguti 14 m/s. Pärastlõunal nõrgeneb tuul 5-9 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,3 meetrit. Ajuti sajab – enamasti vihma. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 3-5 kraadi.