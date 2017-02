Peaminister Jüri Ratas: Seto vald on õige mõte

„Tegemist on ikkagi ka väga tugeva kultuurilise ruumi, kultuuriliste juurtega. Minu meelest see on märgiline, “ ütles Ratas. „Ma mitte kuidagi ei kallutanud oma arvamusega, et kas see Setomaa vald võiks tulla või mitte, aga oma hinges ma arvan, et Seto vald on õige mõte. On õige mõte ja nii ka see rahvaküsitlus läks.“

„Mida ma veel tahan öelda nende nimevalikute ja omavalitsuste tekkimise osas? Eks tegelikult on olnud ka oluline see, mida ikkagi arvavad kohalikud elanikud. Ma tooksin näiteks välja sellesama Setomaa valla puhul, et ega ühel hetkel see kaart selle kõige paremas mõttes oligi laual sassis, et kas Setomaa vallaga edasi minna või mitte. Ja siin riigihalduse minister Mihhail Korb võttis ju väga kindla seisukoha, et läheme edasi nii, nagu nelja omavalitsuse elanikud arvavad. See küsitlus viidi läbi, seal oli suur enamik, kes arvas, et Setomaa vald võiks tekkida ja täna on vastav suund ka võetud.“