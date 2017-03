Algab kolmeaastane turismiarendusprojekt, mis ühendab Eesti ja Läti UNESCO vaimse kultuuripärandi piirkonnad

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvad piirkonnad on unikaalsed, sest vanad traditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid on neis paigus jätkuvalt au sees.

Eestist kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja suitsusauna traditsioon. Paraku sihtkohtade tutvustmisel on üleilmne UNESCO tunnustus siiani vähekasutatud, eriti väljaspool Eestit.

UNESCO-tourism projekti eesmärk on projektipartneritelt ja spetsialistidelt õppida, arendada ühiselt paremaid sihtturule sobivaid tooteid, leida ühine tunnuslause, millega saaks UNESCO tunnustusele viidata, ja arendatud tooteid ka ühiselt turundada. Pakkudes terviklikumaid ja atraktiivsemaid teenuseid on külastajatel paremini võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub järjest vähem.

Projekti tegevused on laias laastus jagatud kolme ossa: arendustegevused, sh väiksemad investeeringud, koolitused, töötoad; UNESCO suunalise arendusega seotud tegevused, sh tunnuslause loomine, konverentsid, õppereis Ungarisse tutvumaks seal UNESCO piirkondade arenduse ja turundusega; turundus ja kommunikatsioon, sh ühiste materjalide tootmine, reisijuhtide koostamine, messidel osalemine jms.

Projektipartnerite esimene kohtumine ja arutelud toimuvad 6.-7. märtsini Piusa Ürgoru Puhkemajas. Seal allkirjastavad partnerid ka partnerluslepingu. 8. märtsil toimub Obinitsas Seto seltsimajas esimene ühine töötuba, kus õpitakse üksteiselt marsruutide arendamise kohta.

Projekti eelarve kolme aasta peale on 1 123 547,00 EUR, sh. sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Turism (põhipartner), SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus "Suiti", Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus "Lauku ceļotājs", Kihnu Vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus, Kuldiga Vallavalitsus, Alsunga Vallavalitsus. Projektipartnereid toetab koordinaatorina OÜ Gravitas.

Projekti sisu ja tegevuste kohta leiab rohkem infot veebilehel: http://www.visitsetomaa.ee/UNESCO-tourism