Seto noori oodatakse suvisesse filmilaagrisse

Laagri peakorraldaja Edina Csüllögi sõnul on äärmiselt oluline, et Venemaal elavad omariikluseta väikerahvad õpiksid ise professionaalsel tasemel omakeelseid filme tegema. „Ei karjala ega vepsa keeles ei ole tegelikult siiani ühtegi mängufilmi tehtud, kuid sel suvel saab see kindlasti teoks!“ on Csüllög optimistlik. „Nii et need noored rezissöörid teevad oma kultuuris filmiajalugu.“

Ka puhtas seto keeles on seni tehtud vaid üks linateos - Aarne Leima lühimängufilm „Peko päiv.“ „Seega peaks laager innustama ka setosid rohkem end oma keeles ja filmi vahendite abil väljendama,“ rääkis Csüllög.

Üks varasemas filmilaagris osalenu, Marimaalt pärit Akpars Ivanov meenutab: "Filmilaager oli minu esimene samm filminduses, aga see meeldis mulle väga! Tänan oma sealseid õpetajaid ja töötan juba praegu selles suunas, et ühel päeval oma film üles võtta."

Laagrit viivad läbi professionaalsed filmitegijad, kes ise on kinokunsti õppinud peamiselt Balti Filmi- ja Meediakoolis (BFM). Stsenaristikat õpetab Anti Naulainen, montaazi Liis Nimik, operaatoritööd Epp Kubu, filmihelist tuleb rääkima Ann Reimann ning kohal on paljud teised tegijad.

Kõik Setomaal elavad noored vanuses 18-40 aastat, kes peavad lugu oma keelest ja kultuurist ning sooviksid filmilaagris osaleda on oodatud saatma enesetutvustuse ning motivatsioonikirja „Miks ma tahan filmilaagris olsaleda?“ hiljemalt 24. juuniks aadressile sara.kisari@gmail.com.

„On hea, kui oskad seto keelt, kuid keele mitte oskamine ei ole takitsuseks, kuna laagris töötab ka seto keele ekspert,“ ütles Csüllög.

Laagris valmivad omakeelsed lühifilmid linastuvad järgmise aasta juunikuus V Soome-ugri filmifestivalil (FUFF).