Metsa poole Seto Folk rõõmustas nädalavahetusel folgisõpru

Peakorraldajad rõõmustavad, sest korda läks õige mitu asja. Esiteks ilm: suurim tänu Pekole, kes kinkis tõeliselt ilusa suveilma.

Teiseks oli festivalil erakordselt palju lapsi ja lastega peresid, kes tundsid ennast silmnähtavalt hästi. Lastele ja lastega peredele mõeldes oli avatud festivali lasteala ja lasteprogramm: õpitoad, jutu-laulu-tantsu- ja mänguringid, kontserdid ja etendused spetsiaalselt lastele. “Seto Folk on lastesõbralik festival mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes,“ vahendab festivalikülastaja kommentaari lasteprogrammi juht Kaarel Vaidla.

“Oli ülimalt tore näha, et nii paljud väikeste lastega pered tulevad folgile ja tunnevad ennast hästi. Kuigi laste konsetratsioon oli festivalil kõrge, ei olnud ometi kuskil kuulda laste nuttu. See näitab, et lapsed, kes on kõige keerulisem sihtrühm, olid rahul,”ütles Elin Priks, MTÜ Setomaa Turismi tegevjuht.

Kolmandaks oli ülim heameel tutvustada Eesti publikule suurepäraseid uusi kooslusi: Trio Mandilit (GE) ja Suistamon Sähköt (FI) ja Magyarhang'i (HU). Kindlast ei jää Seto Folk nende viimaseks esinemiseks Eestis.

Muusikaprogramm oli tõeliselt riukalik. Folgi väänamine roki ja teknovõtmesse mõjus nagu külma ja kuuma vee vaheldumine: tegi kõik meeled ärksaks ja karastas! Folgimaastikul teada-tuntud ja armastatud artistide kõrval astusid üles ka Metsatöll, Meisterjaan, lõpuakordiks olid aga hoopis tähed džässivallast: festival lõppes kummardusega Veljo Tormisele Kadri Voorandilt, Liisi Koiksonilt, Jaak Sooäärelt ja Paul Danielilt.

Esimest korda oli festivalil Soome-Ugri filmifestivali jurta koostöö Soome-Ugri filmifestivaliga SUFF ja möödunudkordsete vestlusringide edasiarendusena loengusari ehk Muruülikool: ka need programmiosad said publiku heakskiidu osaliseks.

Loodusesõpru ootas rikkalik matkaprogramm ja avastusretked looduses. Festivalikülalised said nautida veesõite viikingilaev Turmiga ja Seto Line Reisidega.

Matkaprogrammi juht Meeli Mets kiidab Seto Folgi vabatahtlikke, kes säilitasid ka keerukates olukordades rahu ning olid väga pädevad.

Kuigi programm oli väga tihe ja paralleelseid tegevusi palju, jagus publikut ometi kõikjale. Lasteprogrammist ja õpitubadest ning matkedest osavõtt oli väga aktiivne.

Seto Folgil oli osalejaid üle 3000. Muusika- ja matkafestival Seto Folk " Metsa poole" toimus 16.-18. juunini Setomaal, Värskas. Seto Folk on 2015. ja 2017. aastal pälvinud Euroopa kvaliteedimärgise EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), mis antakse innovaatilistele festivalidele, et neid ka rahvusvaheliselt tutvustada ja tunnustada.