Vanade traditsioonidega, aga alati uuenduslik Seto Kuningriik

Vaevalt julgeti 24 aastat tagasi toimunud esimesel kuningriigipäeval mõelda sellest, et üritusest kujuneb üks Setomaa ja setode tunnusmärke ning seda pärandkultuuri uhkete märkide - leelo, õigeusu, rahvariiete jt. kõrval. Õnneks on setod osanud selle edukalt oma kultuuri hoidmise vankri ette rakendada. Muide, kas teadsite, et ka Siberis, Krasnojarski krais elavad setod peavad juba kümmekond aastat oma kuningriiki, seda vanal jaanipäeval. Kui siia lisada veel üks seik elust enesest, siis näeme kui viljakasse mulda on langenud kuningriigi seeme. Olime hiljuti koos Petseri rajooni Mitkovitsa kooli vene lastega ühes Peterburi koolis külas. Linnaekskursioonil peatusime "Aurora" juures. Peeter Esimeseks riietunud tegelane tuli meie juurde ja küsis: "Otkuda võ?" "Iz Korolevstvo Seto", vastasid lapsed. (Tõlge: "Kust kohast te olete?", "Seto Kuningriigist.")

XXIV Seto Kuningriik on pühendatud seto külale. Anname au külale kui maaelu hoidjale ja kultuuri kandjale. Siit ka üleskutse Setomaa küladele, tulla oma esindusega kuningriigipäevale välja. Leidlikult kujundatud küla esindus on koht, kus tutvustatakse küla ajalugu ja tänast päeva. Meistrid müüvad oma kraami, lauljad ja pillimehed ilotasõ.

See on koht, kus saavad kokku siit külast läinud inimesed, koht kust küsida oma juurte kohta.

Traditsiooniliselt algab kuningriigipäev keskpäeval ülemsootska ja Kroonikogo saabumisega. Lauldakse hümni ja heisatakse lipp. Ülemsootska loeb ette Peko päevakäsud.

Peko tahtmine on, et selgitataks välja oma ala parimad, kes saavad Kuninga meistri austava nimetuse. Nii valitakse ka seekord kuninga sõnoline, pillimängija, tantsija, sõira-, leiva-, pirukameister, handsaajaja, taari-, õlle- ja veinimeister. Samuti näputöötegija, vägimees ja fotograaf (teema: Setomaa külamaastik).

Töötavad Seto Kuninglik Post ja Seto Pank. Maksevahendina kehtivad võrdselt nii euro kui ka seto kroon. Tähelepanu filatelistid - kuningriigipäevaks lastakse välja erimark.

Uue asjana töötab Kuninga meistrite laavka. See on koht, kus müüakse ainult varasemalt kuninga meistriks saanute kaupa.

Kõik sel päeval kuningriigis viibivad inimesed on sel hetkel kuningriigi alamad ja neil on õigus osa võtta uue ülemsootska valimistest. Kellele on Peko märku andnud, et ta peaks pakule astuma ja ülemsootskaks kandideerima, seda teavad täna vaid asjaosalised ise. Kahtlemata on need maailma demokraatlikumad valimised, mille lihtsuses ja arusaadavuses peegeldub ka meie kuninga tarkus.

Sõjaväeparaad uue ülemsootska auks ja kirmask ansambliga Svjata Vatra lõpetavad päeva. Kõige selle järel saab seto rahvas rahus koju minna, et aasta pärast uuesti Peko kutsele vastata ja kokku tulla.

Aarne Leima, Setomaa ülembsootska