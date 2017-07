Lummo Kati Laululaager kutsub seto kultuuri huvilisi augusti lõpus Nedsaja külla

Leelolaager toimub Nedsaja külaplatsil ja Nedsaja küla taluhoovides. Kolme päeva jooksul täitub Nedsaja küla laulu ja pillimänguga. Laagripäeval on võimalik osaleda erinevates õpitubades - killõ laulmine, sõnade loomine, improvisatsioon, seto vana helilaadi laulud. Õhtuti saab õppida seto tantse ja ringmänge ning osaleda juturingis, kus oma mälestusi jagavad vanemad leelonaised.

"Nagu juba tavaks saanud, õpetan peamiselt vanemat mitmehäälsust - seto vanas helilaadis ehk pooltoon-poolteisttoon-laadis laule. Püüan seda lihtsate põhimõtetega, aga kokku väga põnevat ja nüansirikast süsteemi selgeks ja arusaadavaks muuta. Selleks kasutan lihtsaid skeeme ja terviku üles ehitamist osade kaupa. Algajatega alustame algusest, edasijõudnutega tahaks harjutada iseseisvat killõ, torrõ ja alumise torrõ partii kujundamist. Kuulame ja laulame kaaskõlõmist, hähkämist, mõrsjaikku, pöörähäält - ja veel muid viise," tutvustab laagri õpetaja Janika Oras.

Laagris on eraldi õpitoad nii naistele kui ka meestele. Meeste leelo õpitubasid veavad eest Andreas Kalkun ja Paul Hagu. Andreas usub, et erinevate laulustiilide omandamiseks on vaja eelkõige empaatiat ja armastust. Samas tuleb tema hinnangul teha ka tööd. "Nii seto meestelaul kui barokkaariad kõlavad hästi vaid siis, kui esitaja tunneb ja armastab vastavat stiili ning teab, mida teeb," ütleb ta.

Selle suvises laagris on esmakordselt võimalik õppida ka vanu seto lõõtsalugusid Toomas Valgu juhendamisel. „Ootan laagrisse uusi lugusid õppima neid, kel esmased karmoskamängu oskused on juba omandatud ja kes soovivad oma repertuaari vanade seto lugudega täiendada. Õpetan peamiselt Setomaal Nedsaja külas elanud pillimehe Jegor Tuuliku pillilugusid,“ selgitab Toomas. Pilliõpilaste lugude järgi saab laagri lõkkeõhtutel seto tantse tantsida.

Laagri õpetajateks on sel korral muusikateadlane Janika Oras, seitsmekordne Seto Kuningriigi sõnoline Minna Hainsoo koos oma killõ Karin Tuulega, Paul Hagu ja Andreas Kalkun ansamblist Liinatsuraq, Leelotarko Kogo eestvedaja Õie Sarv koos Maarja Sarvega ja viiekordne Seto Kuningriigi pillimees Toomas Valk. Laste tegevusi veavad eest Kaarel ja Marta Vaidla ning sootska Jane Vabarna. Laager on põhiliselt suunatud täiskasvanutele ja noortele, kuid laagrisse võib tulla kogu perega. Laste päevad on täidetud põnevate mängude, seto muinasjuttude, pilli- ja lauluõpitubade ja meisterdamisega. Laagri suhtluskeeleks on seto keel, mis annab hea võimaluse kõigil osalejatel oma keeleoskusi täiendada ja praktiseerida. Õhtuti toimuvad ühised peoõhtud, mis sobivad tervele perele ja toovad kokku mitu põlvkonda lauluhuvilisi.

Laagrikokaks on ka sel aastal Triin Vissel Kolme Sõsara Hõrgutistest, kelle maitsvad ja kohalikust toorainest road on rõõmustanud laagrilisi ka kahel eelmisel aastal.

Osalustasud: Täiskasvanu - 60 €, noor (vanus 15-25 a) - 40 €, kohalik elanik - 40 € (elukoht Värska, Mikitamäe, Meremäe vallas, Luhamaa nulgas või Petseri rajoonis), laps (5-14) - 20 €. Alla 5-aastased lapsed saab kaasa võtta tasuta. Laagri osalustasu sisaldab õpitubasid, toitlustamist (7 toidukorda) ja majutust Nedsaja külamaja teisel korrusel madratsitel. Osalemiseks on vajalik etteregistreerimine. Osalejate arv on piiratud. Laagrisse registreerimine ja lisateave: meel.valk@gmail.com, tel 5346 3610.

Laagri toimumist toetavad Setomaa Kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Interreg EST-LAT „Unesco Turism“ ja Värska vald.