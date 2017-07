Krasnojarski krais toimusid seto kultuuri päevad

Folklooripidu „Seto Kuningriik“ oli üks osa Krasnojarski linnas ja krai külades toimunud seto kultuuripäevade üritustest, kuhu võttis Eestist enam kui 5000-kilomeetrise teekonna ette suur setode delegatsioon, eesotsas ülemsootska Aarne Leima, seto koori, pillimeeste ja käsitöölistega. Haida külas liitusid pidustustega kohalikud eestlased erinevatest Siberi asupaikadest. Tegu oli esimese Seto Kuningriigi päevaga, kus olid koos nii Siberi kui ka Eesti setod.

Krasnojarski muuseumikeskuses avati kolm Eesti-teemalist näitust: kunsti- ja käsitöönäitus „Seto pits“, kunstnik Renaldo Veeberi „Peko“ eepose illustratsioonide väljapanek ning Mare Piho fotonäitus „Siberi setod“. Aset leidis ka seto kultuuripäevi tutvustav pressikonverents.

Haida külas tegutseb Galina Jevsejeva juhtimisel Siberi seto muuseum. Folklooripeol osalenud Eesti suursaadik Hilpus rõõmustas muuseumit külastades Siberi setode kultuuritraditsioonide elujõu üle. Seto keele oskajate arv on aja jooksul külades küll kahanenud, kuid kõnelejaid ja keelehuvilisi on säilinud ka täna. Suursaadik lubas omalt poolt kaasa aidata, et kultuuri- ja keelekontaktid Eestiga säiliks ning kinnitas, et Eesti riigi jaoks on Venemaal asuvate eesti kogukondade käekäik oluline.

Krasnojarski krais asub suurim kompaktselt paiknev eestlaste asuala Venemaal. 1893–1914 rändas Setomaalt Siberisse tuhandeid talupoegi, kes lootsid seal maad saada. Väljarändajate täpset arvu pole teada, kuid 1920. aastal elas Krasnojarski ümbruskonnas 9300 eestlast, kellest 5000 pidas end setoks. Täna elab Krasnojarski krais eri andmetel 3000-4000 eestlast või Eesti juurtega inimest.