Setod kogunevad kaheteistkümnendale Seto Kongressile

Iga kolme aasta tagant aset leidev Seto Kongress on Setomaa ja seto rahva esinduskogu, mis valib oma otsuste täideviimiseks ja teiste Setomaa probleemide lahendamiseks 13-liikmelise Vanemate Kogu.

Kongressil valitavasse esinduskokku saavad kuuluda kõik vähemalt 16-aastased Setomaa alalised elanikud - organisatsioonide, külade esindajad ja üksikkandidaadid.

Kohapeal saab kuulda peavanema ettekandeid Seto Kongressi Vanemate Kogu tööst kongresside vahelisel ajal ja setode elust, muredest ning kordaminekutest üle ilma. Teiste seas astuvad üles ülemsootska Piret Torm-Kriis, noorsootska Annabel Huik, Veera Oinets Siberi setode esindajana, Helju Majak Petseri setode esindajana, Õie Sarv, Elvi Nassar, Maria Noormets, Maria Rahasepp, Aare Hõrn ja Margus Timmo. Ettekandeid kuuleb välis- ja siseministeeriumi esindajatelt, saadikutelt kui ka külalistelt.

Lisaks tunnustatakse aasta ema, isa, vanaema, vanaisa, ettevõtja ja ilusa kodu tiitliga.

„Ootame kongressile rohkelt saadikuid, sest see on just see koht, kus saab ja tuleb välja öelda südamest kõik mured ja mõtted. Teha asjalikke ettepanekuid, leida oma mõtetele poolehoidjaid ja läbi Vanemate Kogu need mõtted ka ellu viia. Pole mõtet oodata, et äkki keegi teine tuleb ja teeb elu ilusaks. Setod peavad ise härjal sarvist haarama ja oma elu üle otsustama. Siis on ka järgmise kümne aastaga hea tagasi vaadata, et näe, ise tegime – hästi tegime,“ kutsub Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem Urmet Itse seto rahvast kongressil esinduskokku kandideerima.

Seto Kongress on ellu kutsutud Setode enda poolt 96 aastat tagasi. 1993. aastast hakati valima ka Vanemate Kogu.

Viimatine Seto Kongress leidis aset kolm aastat tagasi 9. oktoobril 2014 Värskas ning järgmist kongressi on oodata 2020. aasta sügisel.