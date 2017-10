Värskas avatakse näitused “Seto Laulupidude lugu” ja “Kõivo Anna hammõkirä' “

Seto Talumuuseumi näitus “Seto Laulupidude lugu”

Seto Talumuuseumi varahoidja Tiiu Kunsti koostatud näitus Leelopäevadest võtab pildiliselt ja tekstiliselt kokku Seto Laulupidude ajaloo idee sünnist esimesel Seto Kongressil 1921. aastal kuni tänapäevani. Näitus on kantud lootusest, et UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud seto leelo, mis oma laulupidudega ühendab jätkuvalt eri paikades elavaid erinevas vanuses seto lauljaid ja setosid, on oodatud, hoitud ja kestab aastasadu.

Käsitööselts Kirävüü näituse “Kõivo Anna hammõkirä' “ autorist

1928. aastal sündinud käsitöömeister Anna Kõivo on 2006. aastal loodud Käsitööseltsi Kirävüü asutajaliige. Anna on olnud toetav eestvedaja Seto Talumuuseumi rajamisel ja edaspidistes tegevustes nii laulu- kui ka käsitööõppe läbiviimisel. 2015. aastal pälvis ta Anne Vabarna preemia seto omakultuuri aktiivse arendamise ja vanade käsitöövõtete elushoidmise eest.

Näitused avatakse reedel, 6. oktoobril kell 16. Näitused jäävad avatuks 6. novembrini.