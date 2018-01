Setod kogunevad hariduskonverentsile

Hariduskonverentsi avasõnavõtu peab Setomaa vallavanem Raul Kurde kõneldes Setomaa valla tegevustest. Tiia Allas Võru Instituudist kõneleb teemal „Miks me ei täida riiklikku õppekava“. Sootska Annela Laaneots räägib, kuidas hoida ja edasi anda seto keelt linnas elavatele seto lastele.

Konverentsi teine pool on arutelu: kas on vaja seto keelt õppida, kes ja kus peaks õpetama, kes peaks õppima ja kui palju on vaja õppida.