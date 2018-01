Setod kutsuvad lõunanaabreid saama osa Setomaa kultuurist ja sündmustest

Väliskülastajatest on Läti Setomaa kolmas sihtturg, peale venelasi ja soomlasi. 2017. aasta mobiilpositsioneeringu kohaselt on Lätist külastajate arv pisut tõusnud. Kuigi kõrghooajal, maist augustini, jõuab lätlasi Setomaale enim, on siiski ka teistel kuudel külastatavus märgatav. Samuti käib rohkelt turismi- ning kooligruppe.

Turismimessil on kaasas Setomaal eelmisel kuul atesteeritud lätikeelne giid Ilze Salnaja-Varv, kes tutvustab oma kaasmaalastele Setomaa võlusid. Ilze arvamuse kohaselt on Setomaa lätlaste jaoks paljuski veel avastamata piirkond. „ Sarnasusi võib tõmmata Lätis Latgale piirkonnaga, kus on mitme kultuuri segunemine, tugev ning eristuv kombestik ja traditsioonid,“ selgitas Ilze. „Samuti on heaks koostöö näiteks Eesti-Läti programmist UNESCO-turismi projekt, mis seob Liivi ja Suiti piirkonda Lätist ning Eestist seotosid ning kihnlasi. UNESCOsse kuulumine on kindlasti tugevaks reisiotsuse argumendiks.“