Vanim tegutsev seto leelokoor pidas juubelit

Sõsarõ kooris on läbi aastate laulnud ja pilli mänginud palju mehi ja naisi. Koor on üles astunud festivalidel nii Eestis kui välismaal. Vanimad kooli liikmed on praegu üle 80 aastased, noorimad vanuses 28-37. Pea kõik koori liikmed on võimelised üles astuma eeslauljatena, kooril on kaks killõt ja kaks sõnolist.