Seto särtsbänd Kiiora uus album „Rääräüss“

Ansamblis mängivad vennad Matis Leima (viiul, karmoška) ja Laurits Leima (kitarr) Lõuna-Setomaalt Luhamaa nulgast ja Margret Jürison (karmoška) juurtega kontrolljoone-taguses Irboska nulgas. Plaadil on 15 lugu: umbes pooled autorilooming, mis sulab orgaaniliselt kokku teise päris-pärimusmuusika poolega. Kuigi ansambel alustas koduse seto muusikaga, siis nüüd on jõutud kavasse haarata kõik, mis aastatega kõrva köitnud, sealhulgas setoliku särtsuga vene muusikat, mokša keelega segatud ukraina viise ja üht-teist Lääne-Euroopastki, mis aga erinevale taustale vaatamata kõik mõnusaks tervikuks on saanud.