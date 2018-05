Värskas algasid 25ndad seto pitsi päevad

Pitsipäevade raames toimub 16. mail III Suur Pitsipäev – ühine pitsivaiba valmistamine. „Selleks oodatakse annetusi! Kõik, kellel seisavad kasutuna mõned proovilapid või motiivid, annetage need Seto Käsitüü Kogole. 16. mail üritame need kunstnik Angela Reidla juhendamisel ühiseks vaibaks kavandada. Samuti saavad kõik annetajad tänatud,“ kutsus üles pitsipäevade korraldaja, Seto Käsitüü Kogo juht Ingrit Kala.

Seto Talumuuseumis on üles seatud muuseumi fondi ja erakogu pitsinäitus „Valgõ ja värmilinõ“. Põnevalt on kõrvuti eksponeeritud sarnaste motiividega valgete ja värviliste pitsidega esemed. „Ühe talu näputöö“ näitusel on eksponeeritud Velna küla Aia talu käsitöö. Talu vanade käsitööesemete kõrval on näha õdede Tiiu Kunsti ja Taimi Auseri kaasaegne näputöö. Sealtki näituselt leiab imetlemiseks hulgaliselt varasemalt auhinnatud seto pitsi konkursitöid.