Millised tippartistid jõuavad Setomaale Ostrovasse sellel aastal?

„ Ostrova kontsertõhtul järgime taas traditsiooni, et lisaks tuntud tippartistidele saavad suurel laval esinemise kogemuse Setomaa noorte muusikute kollektiivid“, ütles korraldaja Aime Tulp. „See on hea võimalus ka kuulajatele saada osa Setomaa muusikakultuurist,“ lisas ta.

Korraldaja Aime Tulp tõdes, et muusikute esinema saamine Setomaale, kaugesse Eestimaa kagunurka, pole üldse keeruline. „Muusikud, kes siin on juba 8 aasta jooksul käinud, on öelnud, et tuleksid hea meelega tagasi. See on korraldaja jaoks suur rõõm, kui lisaks kuulajatele jäävad ka esinejad rahule“, ütles ta.