Setomaa hakkab ehitama mahetulevikku

„70 protsenti Setomaa elanikest soovis ühist Setomaa valda, et kujundada oma tulevikku ise. Setomaa inimesed on kohtumistel väljendanud soovi elada tervislikus ökoloogiliselt tasakaalus keskkonnas,“ ütles Margus Timmo Setomaa Valdade Liidust. „Visioonikonverentsil küsime endalt, kas ja kuidas on võimalik muuta Setomaa maad ja metsad mahedaks. See teekond ei ole lihtne, sest paljud on oma tootmise intensiivselt üles ehitanud, sest põllumajanduspoliitilised meetmed on seda soodustanud.Põllumehed tunnevad huvi, kuidas oleks võimalik intensiivpõllunduselt mahepõllundusele üle minna.“