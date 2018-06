Ülemsootska õpetab Setomaa jooksul seto tantsusamme

„Ma loodan, et Setomaa jooksu soojendusvõimlemise tantsuline osa seto moodi kujuneb meeleolukaks ja osalejate jaoks ergutavaks,“ lausus Piret Torm-Kriis. Setomaa jooks toimub Setomaa vallas Obinitsas 16. juunil 2018, tegemist on Võrumaa pikamaajooksu sarja IV etapiga. Teist korda toimuval jooksul on kavas kolm erineva pikkusega distantsi (7,5 km, 4,5 km ja mudilaste jooks).