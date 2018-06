Seto Folk 2018 toob inimesed Setomaale head muusikat ja loodust nautima

Seto Folk on perefestival, mis koondab endas kokku hea folkmuusika, loodusläheduse ja mõnusa olemise. “Festivali matkaprogrammis on üle 20 erineva matka ja loodusõpitoa kõikidele vanustele. Lapsi ootab mõnus lasteala, kus saab mängida ja meisterdada ning kus toimuvad tantsu- ja pilliõpitoad, muinasjutulugemised ja etendused,” sõnab Seto Folk 2018 peakorraldaja Marija Jurtin. “Külastada tasub ka meie jurtakino, kus saab vaadata erinevate soome-ugri rahvaste filme.”

Tänavuseks peaesinejaks on Rootsi folkrokkbänd Hoven Droven, mis tähistab peagi enda 30. sünnipäeva. Muusikaprogrammi juht Jalmar Vabarna: “Hoven Droven on bänd, kelle pärast mina isiklikult üldse muusikat teen. Sain kunagi ansambli Zetod juhendajalt nende CD-plaadi ning armusin folki ja armusin rokki. See, et nad nüüd koju kätte tulevad, on unistuse täitumine!”