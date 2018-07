Rikka Ivvani pillilaager koolitab tulevasi pillimehi

140-aastases traditsioonilises seto talus õpitakse kannelt, karmoškat, viiulit ja kitarri. Lisaks kuuele pilliõpetajale aitavad tegevusi läbi viia vabatahtlikud, kellest kõik on varasematel aastatel ise pillilaagris osalenud.

Peale pillimängu on laagris muidki lõbusaid ettevõtmisi – tutvumis- ja taaskohtumisõhtu, külalisesinejad, sportlikud mängud, meisterdamine, õhtuti tants ja Merca setokeelsed muinasjutud.

Pillilaagrid on väga populaarsed – enamus lapsi osaleb juba mitmendat korda. Nii on laager ühiste huvidega heade sõprade jaoks mõnus koostegutsemise paik. Juba mitmel aastal on osavõtjaid olnud ka väljastpoolt Eestit. Tänavu osalevad lapsed Petseri rajoonist ja seto noored Siberist Krasnojarski kraist.