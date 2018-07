Seto Kuningriigis tulevad käibele erilised postmargid

Seto Kuningriigi peakorraldaja, sootska Aarne Leima sõnul on varasematel aastatel Seto Kuningriigi postmargid väga populaarseks osutunud ja need on väga lühikese aja jooksul ära ostetud. “Seetõttu tuleks huvilistel oma sammud esimeses järjekorras Seto Posti juurde seada,” sõnab Leima.