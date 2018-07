5 tegevust, mida teha nädalavahetusel Setomaal

Ostrovas, Setomaal toimub 21. juulil suur kontsertõhtu, kus esinevad Värska Muusikakooli pilliklubi, Rikka Ivvani Pillilaagri noored, Jarek Kasar ja Olavi Ruitlane, Revals, Kosmikud ja NOËP. Kontserdi algus on kell 16.00 ning piletid on saadaval Piletilevis. Kohapeal pakuvad Setomaa hõrgutisi Rikka Ivvani talo ja Kirstitalo kodukohvikud. Veganitele valmistab maitsvaid roogi Vana-Võromaa Vegan. Janu aitavad peletada Veinisõber, Vabrik ja München. Ostrovas on võimalik ka telkida.

Obinitsas asuv Seto talumuuseum on hubane tubamuuseum, mille esemed pärinevad ümberkaudsetest küladest. Eriti hinnas on seto naiste käsitöö. Teine seto talumuuseum asub Värskas, kus on avatud ka käsitöö- ja suveniirikauplus Seto Tsäimaja juures rehe all. Külasta ka muuseumit Saatses.