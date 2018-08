Seto Talumuuseumis avatakse Eva Mustoneni näitus

„Reklaam tuli raadiost täistunni jooksul mitu korda, ometi jäi E-l pidevalt vahele, mida reklaamiti. Netiaadressil oleks kindlasti teada saanud, mis see oli, kuid seda, mis „/seto” ette käis, E samuti ei kuulnud. Ainult „/seto” peale ärkas kõrv nagu üles, iga jumala kord! See kõik tundus pahatahtlikult õrritav, sest E tundis, et tal oleks seda infot väga vaja. Ta oli juba nädalapäevi Värskas, kuid ei saanud eriti midagi aru. Nagu sai ka, aga liiga pealiskaudselt ning sedagi oli kunsti tegemiseks vähevõitu. E juba kartis, et asi läheb nii, nagu tavaliselt ikka: ta hakkab isepäiselt lünki täitma ning kirjutab „/seto” ette mis iganes pähe tuleb. Võis ju loota, et see ei kuku väga halvasti välja – ta ei olnud ju ometi pahatahtlik - ning midagi läheb täppi ka. Vähemalt politsei, metskitsede ja aiakinnaste suhtes..? Ka pime kana leiab ju tera.”