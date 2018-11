Mardilaada peakülaline on Setomaa

„Setomaa omanäoline ja sügavuti juurteni minev kultuur on Eestis ja isegi terves maailmas omanäoline. Mardilaat on sellel aastal kindlasti Setomaa nägu, oleme koos selle üle uhked“ tõdeb Liina Veskimägi-Iliste juba 22 aastat laada korraldajaks olnud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidust.

„Ootame setosid ja Setomaa sõpru Mardilaadale – käsitööliste suurele laulupeole, kus sel korral on võimalik avastada Setomaa mitmekülgsust ja ühtekuuluvust,“ kutsub Mardilaada Setomaa poolne koordinaator Ingrit Kala. „Püüame teha kõik selleks, et Mardilaadale tulija näeks ja tunnetaks Setomaa kohalolekut erinevate meeltega.“

Setod on 8.-10.novembril Tallinnas suure esindusega. Reedel käsitöö-öö ajal astuvad Mardikavaga ülesse Siidisõsarõ koor ja laval toimub Sarve Õie poolt seto rõivaste tutvustus. Etnomood on samuti sel korral seto aineline, meistrite Ulve Kangro ja Margit Mehilase kollektsioone tutvustavad Piret Torm-Kriisi tantsutüdrukud. Õhtu peaesinejateks on Seto Miihi Summ ja punkbänd Tuhkwizza. Lava kõrval pakutakse samal ajal seto süüki- juuki.