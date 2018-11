Trad.Attack! lõi oma brändi ja avab Tallinnas pop-up poe

Ansambel TRAD.ATTACK!, kelle põhifookuses on muusika loomine ja maailmas tuuritamine, lõi oma brändi - TRAD.ATTACK! MUSIC & MORE. Tegu on elustiilibrändiga, mille tooted on inspireeritud muusikast, reisimisest ja tuuritamisest. Detsembris ja jaanuaris avatakse TRAD.ATTACK! MUSIC & MORE nimeline pop-up pood Telliskivi Loomelinnaku poetänaval.