Setomaa lapsed kogunevad Seto Muinasjutupäevale

„Selle paarikümne aasta jooksul on esitletud seto muinasjutte ja pajatusi ning loetud luuletusi seto keeles. Seto Muinasjutupäevad pole kunagi olnud ega hakkagi olema võistlused. Need on päevad, kus lapsed saavad kuulda ja häbenemata rääkida oma kodust keelt, seto keelt,“ ütles muinasjutupäeva üks korraldaja Vello Jüriöö. „Pole tähtis kui hästi keegi oma osa mängib, tähtis on julgus teiste ees esineda. Tähtis on see, et meie kaudu jääb püsima seto keel ja kultuur.“