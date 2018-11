Värskasse koguneb rekordarv õpilasfirmasid

Õpilasfirmade laat toob sel aastal Värskasse kokku ärksamad noored ettevõtjad kogu Lõuna- Eestist. Müügiala on seekord pilgeni täis – kaubaga saab täidetud lausa 53 müügiboksi. Varasemalt on müügibokse olnud 25 – 32.

Kui varasemalt on laat olnud suuresti rahvusvaheline, siis sel korral on väljapoolt Eestit kohal vaid üks firma Petseri Lingvistilisest Gümnaasiumist. Setomaa kolmest koolist on laadal esindatud 9 minifirmat ja 3 õpilasfirmat. Noori on kauplema tulemas Põlvast, Räpinast, Viljandist, Tartust, Kanepist, Rõugest, Võrust, Vastseliinast ja Tallinnast.