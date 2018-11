Täna läksid müüki festivali Seto Folk “PÄRI MUSI” 2019 passid!

Seto Folk 2019 peakorraldaja Marili Slavski: “2019. aasta festivali teema “PÄRI MUSI!” on inspireeritud Setomaa ehedast ja elavast pärimuskultuurist. Suuliselt edasi antud pärimus elab seto keeles, laulus ja lugudes. Seto Folgil on suurepärane võimalus seda kõike ise kogeda ja olla osa traditsioonist. Seekordne teema julgustab teineteisele rohkem otsa vaatama, koosolemisest ja ühiselt edasi kantavatest traditsioonidest rõõmu tundma!”

Muusikaprogramm, mille eest vastutab ka 2019. aasta folgil muusik Jalmar Vabarna, pakub folgilistele mitmekülgsust. “Suur rõõm on, et ka sel aastal on meil Seto Folgil suur eriprojekt. Kui eelmisel aastal toimus I SetoTantsupidu, siis sel aastal liitus folgiga traditsiooniline Seto Leelopäev, kuhu tulevad kokku pea kõik seto koorid ning kuulajad saavad seto leelost väga sisutiheda ülevaate,” lausub Vabarna. “Ka üleüldiselt tuleb Seto Folgi muusikaprogramm mitmekülgsem kui eelmisel, sest lisaks kahele välilavale toimuvad ka intiimsed sisekontserdid.”