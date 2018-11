Võru maakonna aasta külaks valiti Lüübnitsa küla Setomaalt

Võru maakonna tegusaim kodanik 2018 on pikaaegne Osula külaseltsi juhatuse liige ja kogukonna vedur Marte Soon. Tiina Männe, Osula Külaseltsi juhatuse liige: „Ilma vedur Maretita poleks Osula kant see, mis ta praegu on. Tema atsakus ja julgus suhelda igasuguste ametnike ja ametimeestega on kadestamisväärne.“ „ Maret on olnud Osula külaseltsi tegus ja aktiivne hing ja juht üle kahekümne aasta. Ta haarab kaasa teisi seltsi liikmeid ja suudab panna inimesed üheskoos tegutsema, et piirkonda paremaks muuta. Ta ei viska tänasida toimetusi homse varna, vaid tegeleb kohe, ta on osav ülesannete delegeerija, külaliste võõrustaja ja peoperenaine, lööb kaasa ka Sulbi külateatris,“ lisab teine Osula Külaseltsi juhatuse liige Margita Kipasto.

Internetis läbi viidud rahvahääletusel kogus enim toetust Urmas Sarja, kes on Lüübnitsa külas elanud küll ainult 5 aastat, aga on selle aja jooksul suutnud külarahvale hinge pugeda ja külarahvast ühendanud. Ta on ettevõtlik talgute korraldaja, lööb aktiivselt kaasa küla arendamises tehes koostööd kohaliku omavalitsusega ja osaledes mitmetes projektides.

Võru maakonna toimekaim ühing 2018 on Krabi Külateater. „Krabi külateater on tegutsenud 18 aastat omaloominguliste ja omakeelsete näitemängude loomise ja lavale toomisega. Teadaolevalt on etendatud 26 erinevat lavastust. Külateatris on läbi aastate kaasa teinud sadakond kohalikku näitemängusõpra erinevatest põlvkondadest. Nad kaasavad noori ja löövad kaasa koos teiste piirkonna vabatahtlike ja külaseltsi liikmetega ürituste korraldamises. Sel aastal on nad kogunud tiitleid ka mitmelt külateatrite festivalilt,“ kiidab ühingu toimekust Paganamaa Arendamise MTÜ juhatuse liige Eda Lüütsepp.

Võru maakonna kodanikuühiskonna toetaja 2018 on OÜ Merling Reisid. Selle bussifirmaga on häid kokkupuuteid paljudel maakonna vabaühendustel, kes kõik kinnitavad, et nendega reisides saab alati osaks suur rõõm ja hea tunne toredast bussijuhist ja mõistlikust firmast.

Aasta külaks valiti Lüübnitsa küla, mis sel aastal tähistas 635. sünnipäeva, pidas Seto Kuningriiki ning sibula- ja kalalaata, külas elavad väga töökad ja aktiivsed inimesed, kes on korraldanud talguid elukeskkonna parandamiseks, pidanuid koosolekuid leidmaks uusi lahendusi küla arendamiseks ja koostööks naaberküladega, elanikel on väga suur ühtekuuluvustunne, aktiivselt osaleti ka Setomaa valla uue arengukava koostamisel.