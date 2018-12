Tänavune konkurss- laat "Üle piiri turundus" üllatas taas uute toodetega

Põlva Gümnaasium oli esindatud laadal koguni 12 firmaga. Õpetaja Kaia Tamme juhendatavatest õpilastest olid edukad veel Parima teenuse pakkuja õpilasfirma Võlujuus, kelle teenusteks on soengute valmistamine ja patside punumine. Noortel oli kaasas lausa omavalmistatud näidispiltidega kataloog. Parimaks tooteks valiti küüslaugu essents Põlva õpilasfirma Laksav Küssents. Küüslaugulõhnalist essentsi saab lisada saunavette või hingata auruna hingamisteede probleemi korral. Parima kujunduse preemia anti Põlva õpilasfirmale SannaVing, kes pakub tulehakatuseks sobivaid pirde. Nende stiilne ja täiuslik väljapanek oli läbimõeldud ja isegi asjakohane segadus mõjus hästi.

Zürii, kuhu kuulusid Riigikogu liige Liina Kersna, Setomaa Liidu juhatuse esimees Margus Timmo, Setomaa ettevõtlusnõustaja Aarne Leima, Junior Achievement Eesti esindaja Epp Vodja ja Võru maakonna turismikoordinaator Kadri Moppel nimetas ka eripreemiad. Need anti julge, heatahtliku müügiga silma paistnud mitmekülgselt loovale Jaano Orasele Räpina Aianduskoolist. Tema tooteks olid kaunistatud klaasmunad. Tunnistust hea ja veenva toodete tutvustuse eest said ka Värska Gümnaasiumi tüdrukud Maribel Ainik ja Laura Nõmme minifirmast Õnnepalsam.

„Tänud, et toetate noori! Päeva lõpuks oli nii mõnelgi kauplejad varud otsakorral. Juba sel nädalavahetusel kogunevad õpilasfirmad Pärnusse, küllap toodetakse vahepeal kaupa juurde. Edu ja ettevõtlikkust noortele ning jätkuvat töötahet juhendajatele! Juba on tekkinud uusi mõtteid, kuidas võiks korraldada kuuendat laata Värskas,“ lisas Ingrit Kala.