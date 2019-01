Filmi "Johannes Pääsukese tõeline elu" esilinastus tõi Värska kultuurikeskuse saali rahvast pilgeni täis

"Johannes Pääsukese tõeline elu" filmivõtted toimusid Setomaal nii möödunud kui ülemöödunud suvel, film jutustab loo filmitegija Johannes Pääsukese ja tema sõbra Harri Volteri võimalikest seiklustest Setomaal. Johannes Pääsukese reisist Setomaale on arhiivis säilinud 7 minutit 1912.aastal Setomaal üles filmitud kaadreid, mida on oskuslikult ka Hardi Volmeri filmis kasutatud.

"Siin on valgus teistsugune, siin on imeilusad kohad," ütles filmi esitlusel siiani oma suvesid Setomaal veetev filmi kunstnik Katrin Sipelgas. Oma sõnutsi on ta filmis saanud ära kasutada palju imeilusaid kohti, mida ta aastate jooksul Setomaad mööda ringi käies on üles pildistanud ja meelde jätnud.