Tallinnas elavad setod pidasid uusaastapidu

"Tallinn on juba nagu omaette nulk," ütles Tallinnas elavatele setodele Setomaalt pidulisi tervitama tulnud Setomaa ülembsootska Aare Hõrn viidates Setomaa koosnemisele eri nulkadest ehk nurkadest. Setomaa ülembsootska rõõmustas, et Tallinna setod koos käivad.

Metropoliit Stefanus tõi oma kõnes välja, et tema jaoks on väga oluline, et ta saab pakkuda võimalust juba seitsmendat aastat Tallinnas tegutsevale Seto Laste Koolile igakuist kooskäimiskohta oma residentsis.