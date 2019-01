Tunnustuse EHE Setomaa pälvisid Seto Folk ja I Seto Tandsopido "Kagoss kargasõ`".

EHE Setomaa tunnustuse laiemaks eesmärgiks on tuua esile Setomaa tugevusi reisisihtkohana. Oluline on, et tunnustuse pälvinud atraktsioon või tegu esindab Setomaad ehedal moel, tutvustab ja väärtustab kohale iseloomulikku elulaadi ja kultuuri. 2018. aastast paistsid enim silma juunikuus toimunud traditsiooniline Seto Folk ja esmakordne I Seto Tandsopido.