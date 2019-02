Setod teevad Touresti messil häid pakkumisi ja tutvustavad Setomaad

„Elamused ja maitsed" hallis hoolitsevad Taarka Tarõ ja Seto Küük selle eest, et messikülastaja teaksid, milliseid imelisi maitseid minna Setomaale koha peale otsima. Teatavasti hoolitseb seto köök peale maitsemeelte harimise ka keelelise poole eest. Tindi- ja tatiruug, kuseliim ja kruusapiirak võivad kõlada eesti kirjakeelt kõneleja kõrvale veidralt, kuid maitsevad sellegipoolest imehästi.

Kultuuriprogramm rõhutab sel aastal Seto naiste rõivaste kaunidust ning kandmisoskust. Setomaa messiboksis tutvustab sootska Õie Sarv seto rõivaid ning soovijatel on võimalik reedel (kell 12.00, 13.00, 14.00 ja Toidutee laval kell 15.15) ning laupäeval (kell 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. ja Toidutee laval kell 16.45) tunda end traditsiooniliste seto rahvarõivaste abil hetkeks tõelise setona. Lisaks on messi alal liikumas Setomaa ülebsootska Aare Hõrn. Kuulda saab seto keelt, seto leelot ning näha uhkeid seto rahvarõivaid ja hõbeehteid.

Olulise uuendusena on valminud Setomaad omal käel avastajatele edaspidi abiks Google platvormipõhine Külävüü turismimarsruudi teejuht , mis võimaldab huvipakkuvad objektid selekteerida ning nendest eelistustest personaalne kaart koos teejuhistega vormida. Ka on valikus toitlustus- ja majutusvõimalused.

Sel aastal toimub juunikuus Seto Folgi raames ka järjekorras juba 15. Seto Leelopäiv, seto leelokooride laulupidu, mille teemaks 2019. aastal on Imält tütrele. Messi eripakkumisena on võimalik Seto Folgi passi soetada erakordselt soodsa hinnaga ning Setomaa boksist on võimalik leida ka värskelt ilmunud Setomaa kohvikutepäeva retseptiraamatut „Kostipäävä paremba´pala´".