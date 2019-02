Zetod avaldasid Setomaa karges miinuses filmitud värske muusikavideo „Ilmarikas“

„„Ilmarikas“ on tummine pala. Viisijupp jäi kummitama ammusest ajast, kui meid laulupeole esinema kutsuti. Loo valik aga olnuks poistekooridele liiga tõsine. Õnneks jäi see aga meie repertuaari ning leidsime, et peale trummide ja laulu polegi mõtet siia muud lisada, kõlas lihtsalt nii teistmoodi ja hästi,“ kirjeldab loo sünnilugu eestlaulja Matis Leima.