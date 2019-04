Allkirjastati suuremahulise Eesti-Vene piiriülese koostöö toetusleping

Projekti „SME Access“ eesmärk on edendada kohalikku väikeettevõtlust, parandada teede infrastruktuuri, rajada uusi turuplatse ning anda piiriäärsetele ettevõtjatele uusi teadmisi .

Projektis osaleb Eesti poolt lisaks Setomaa vallale ka Maanteeamet. Venemaa poolel koordineerib projekti tegevusi Pihkva oblasti majandusarengu ja investeeringupoliitika komitee, kes korraldab ka ettevõtete teadmiste ja oskuste parandamisele suunatud tegevusi. Lisaks on partneriteks ka Petseri rajooni administratsioon ja Pihkva oblasti transpordi ja teedevõrgu komitee.

Kogu projekti maksumus on 5 050 000 eurot, millest ca 80% ehk 4 039 721,80 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

2021. aastal on projekti lõpuks paranenud teede olukord Setomaal ja Petseri rajoonis, suurenenud on osalevate piirkondade võimekus edendada traditsioonilisi ettevõtlusvorme ja seeläbi on paranenud regiooni sotsiaalmajanduslik olukord.