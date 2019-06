Seto Folk: "PÄRI MUSI" kutsub Setomaale juunikuu lõpus

Seto Folk 2019 peakorraldaja Marili Slavski: “2019. aasta festivali teema “PÄRI MUSI!” on inspireeritud Setomaa ehedast ja elavast pärimuskultuurist. Suuliselt edasi antud pärimus elab seto keeles, laulus ja lugudes. Seto Folgil on suurepärane võimalus seda kõike ise kogeda ja olla osa traditsioonist. Seekordne teema julgustab teineteisele rohkem otsa vaatama, koosolemisest ja ühiselt edasi kantavatest traditsioonidest rõõmu tundma!”

Muusikaprogramm, mille eest vastutab ka 2019. aasta folgil muusik Jalmar Vabarna, pakub folgilistele mitmekülgsust. “Suur rõõm on, et ka sel aastal on meil Seto Folgil suur eriprojekt. Kui eelmisel aastal toimus I Seto Tantsupidu, siis sel aastal liitus folgiga traditsiooniline Seto Leelopäev, kuhu tulevad kokku pea kõik seto koorid ning kuulajad saavad seto leelost väga sisutiheda ülevaate,” lausub Vabarna. “Ka üleüldiselt tuleb Seto Folgi muusikaprogramm mitmekülgsem kui eelmisel, sest lisaks kahele välilavale toimuvad ka intiimsed sisekontserdid.”

Seto Folk 2019 peaesinejaks on Soomest pärit rokkiv folgibänd Esko Järvelä Epic Male Band. Lavalaudadele jõuavad ka juba legendaarseks ansambliks kujunenud Untsakad, aga ka värskemad tegijad nagu Black Bread Gone Mad ja laval ühte kannelt jagav neidudeduo Duo Ruut. Oma hiljuti välja antud folgiplaadiga “Taat läks lolliks” pakub seto leelole kontrasti vokaalansambel Estonian Voices.

Lisaks muusikaprogrammile on seto folgil ka tugev matkaprogramm. Erinevad teemamatkad ning põnevad käigud Setomaa loodusesse värskendavad folgiliste keha ja vaimu ning annavad jõudu, et kaasa lüüa ka festivali õpitubades. Loomulikult on festival peresõbralik, mis tähendab, et tegevusi jagub ka pisiperele.