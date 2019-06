Lüübnitsa küla Setomaa veere pääl kandideerib aasta küla tiitlile

Lüübnitsa on väike 635 aasta vanune küla Võru maakonna servas Pihkva järve ääres Setomaal. Selle külaga lõpeb Euroopa Liit ja samas on see küla Setomaa värav. Lüübnitsa külarahvas on väga aktiivne. Eelmisel aastal toimus Lüübnitsas Seto Kuningriigi päev.