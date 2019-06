Ostrova Festivali esinejad on valitud publiku soovil

Esinejate valik on tehtud publiku soovide järgi. „Korraldasime eelmisel aastal oma veebilehel ja Facebookis küsitluse. Küsisime Ostrova sõprade käest, keda nemad sooviksid Ostrova Festivalil esinemas näha“, ütles korraldaja Aime Tulp. „Kõige rohkem sooviti Ostrovas näha Vennaskonda, kes ka reede õhtul lavale üles astub. Lisaks esinevad publiku soovil ka veel näiteks The Tuberkuloited, Liis Lemsalu koos bändiga ja Meisterjaan“, lisas Tulp.

„Me korraldame muusikaüritusi Ostrovas juba alates alates 2011. aastast. Kui alustasime, siis ei julgenud kohe veel reklaamigi teha, vaid korraldasime festivali vaid Meremäe elanikele. Kohale tuli aga 700 inimest“, rääkis Tulp. Nüüdseks väisab Ostrovat juba mitutuhat inimest, kuid korraldaja on öelnud, et liiga suureks nad kasvada ei soovi. Ostrova Festivali eesmärk on pakkuda külalistele osa Setomaa kohalikust kultuurist kui ka tuua kohalikele elanikele koju kätte Eesti tippartistid, kuid säilitada väikese festivali hubasus ja mõnus õhkkond. Ostrovasse viib kitsas metsatee, millel sõites võib tekkida kahtlus, kas oled ikka õiges kohas või jõuad maailma lõppu. Kohale jõudes võib aga üllatuda selle paiga maagias – kontsertlava asub metsade vahel aasal, täpselt oru perve peal. Külalistele on valmis pandud pingid ja heinapakud. Erinevad kohvikud pakuvad maitsvaid ja tervislikke hõrgutisi. Öökoha pärast külalised samuti muretsema ei pea. Eraldi on valmis seatud telkimisala, kus tähistaeva all öö mööda saata.